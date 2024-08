TRIER: Sieben weitere Anlagen – Sirenentest am 29. August

TRIER. Wie die Stadt Trier mitteilt, nimmt die Feuerwehr Trier am Donnerstag, 29. August, mit einem kurzen Funktionstest sieben weitere Sirenen in Betrieb.

Ab 13 Uhr wird nacheinander jede neue Sirene für ein paar Sekunden angespielt. Der Test läuft insgesamt bis 16 Uhr.

Wo befinden sich die neuen Sirenen?

Die neuen Anlagen stehen am Feuerwehrgerätehaus Herresthal, an der Matthias-Grundschule (Trier-Süd), der Grundschule Pallien sowie der Integrierten Gesamtschule (Heiligkreuz), am Haus des Jugendrechts (Trier-West), in den Moselauen (Euren) und auf dem Parkhaus Ostallee (Mitte/Gartenfeld).

Die Sirenen werden künftig an jedem ersten Samstag im Quartal mit einem Alarm- und Entwarnungston getestet, außerdem am bundesweiten Warntag am Donnerstag, 12. September. Wie man sich bei einem echten Alarm richtig verhält, erläutert die Stadt Trier auf www.trier.de/warnung mit einem Erklärfilm.