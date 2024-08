Vulkaneifel: Einbruch in Tierarztpraxis – Täter hebelten Eingangstüre auf

ORMONT. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 8.8.2024, 18.30 Uhr, und Freitag, 9.8.2024, 8.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in der Waldstraße in Ormont ein.

Die Täter hebelten eine Eingangstüre auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden Briefmarken im unteren dreistelligen Eurobetrag entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter [email protected] in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)