Tolles Ergebnis für die Südeifel: 2. Platz bei „Deutschlands schönster Wanderweg“

BOLLENDORF. Ein Waldpfad, der sich durch eine Märchenwelt aus Schluchten, Klüften und hohen Felstürmen windet, mit phantastischen Weitblicken und beeindruckenden Begegnungen mit Geschichtszeugen und Sagengestalten der Region – wenn das nicht schon preisverdächtig klingt! Jetzt ist es offiziell: Die Grüne-Hölle-Tour Bollendorf ist einer der schönsten Wanderwege Deutschlands!

Fast 44.000 Wanderfans stimmten von Januar bis Ende Juni im Publikumswettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg 2024“ des Wandermagazins für ihre Favoriten unter den Tages- und Mehrtagestouren ab. Die Felsentour durch die „Grüne Hölle“ von Bollendorf war von einer Fachjury im Herbst 2023 als eine von 15 Tagestouren für den diesjährigen Wettbewerb nominiert worden. Schon früh zeichnete sich ein enges Rennen zwischen den beiden Wegen ab, die nun ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen: Nach der Auszählung der Online-Stimmen und Wahlkarten hat die Wanderroute aus der Südeifel den 2. Platz unter den Tagestouren erreicht. Mit nur rund 5 Prozentpunkten mehr ging der Sieg an den Osterspaier Langhalsweg im Mittelrheintal.

„Natürlich wären wir gern auf den ersten Platz gekommen! Unser Team und die Bollendorfer haben wirklich alles gegeben, die ganze Eifel hat mitgefiebert und uns unterstützt und wir haben eine Rekordzahl an Stimmen – aber eben auch einen Konkurrenten, der noch mehr mobilisieren konnte“, so Anna Carina Krebs, während der Wahlphase noch Tourismusmanagerin der Ferienregion Felsenland Südeifel und inzwischen Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Südeifel. „Nichtsdestotrotz: Es ist ein Wettbewerb und wir gratulieren dem Osterspaier Langhalsweg und dem Romantischen Rhein herzlich zum Sieg!“, sagt Krebs. „Glückwünsche gehen natürlich auch an den Drittplatzierten, den Hexenpfad Fischbach in der Rhön.“

Mit über 7600 Stimmen und einem erheblichen Abstand zum Drittplatzierten hat die Grüne-Hölle-Tour hervorragend abgeschnitten und nicht nur die Einwohner von Bollendorf dürfen zu Recht stolz sein. Sie haben zu diesem Wanderweg seit jeher eine besondere Beziehung; für ihn haben sie sogar gemeinsam eine Audiotour eingesprochen: Die „Lauschtour Grüne Hölle“ erhielt eine bundesweite Auszeichnung. Mit Ideenreichtum und großem Einsatz hat das Dorf und mit ihm die ganze Region sich nun die hohe Platzierung ihres Weges im Publikumswettbewerb erkämpft.

Damit steht seit 2021 bereits zum zweiten Mal eine Wanderroute im Felsenland Südeifel ganz oben im Wettbewerb um Deutschlands schönsten Wanderweg. Vor drei Jahren holte der „Felsenweg 6 – Teufelsschlucht“ im NaturWanderPark delux ebenfalls den 2. Platz. „Die phantastische Felsenlandschaft im deutsch-luxemburgischen Grenzland begeistert zu Recht Wander- und Naturfans aus dem In- und Ausland“ sagt Bruno Zwank, Geschäftsführer der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH, „und die Grüne-Hölle-Tour ist ein Aushängeschild unserer Ferienregion – das wird uns immer wieder bestätigt. Wir sind extrem stolz auf ihren Erfolg im Wettbewerb. Herzlichen Dank unserem Team, das sich so engagiert hat, und allen, die unseren Weg unterstützt haben!“

Alle Ergebnisse und Informationen zum Wettbewerb gibt es unter www.wandermagazin.de und sämtliche Informationen zur Grüne-Hölle-Tour Bollendorf unter www.felsenland-suedeifel.de. (Quelle: Felsenland Südeifel Tourismus GmbH)