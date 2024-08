Basketball: Personalplanung abgeschlossen – Jordan Barnes und Marco Bacak verlassen die Gladiators

TRIER. Mit Jannes Hundt erweitern die Gladiatoren ihre Guard-Rotation um einen erfahrenen Defensivspezialisten. Bacak und Barnes suchen nach neuen Herausforderungen außerhalb Triers.

Kurz vor Beginn der Saisonvorbereitung können die Verantwortlichen der Gladiators ihren letzten Neuzugang präsentieren. Mit Jannes Hundt wechselt ein Aufbauspieler mit viel Erfahrung in der ProA nach Trier und ergänzt die Guard Rotation von Headcoach Jacques Schneider.

Dafür steht auch fest, dass Marko Bacak und Jordan Barnes nicht mehr zu den Gladiatoren zurückkehren werden. Damit gehen die Gladiatoren mit den Guards Marcus Graves, Haris Hujic, Jannes Hundt, Behnam Yakhchali, Clayton Guillozet, Evans Rapieque, Aimé Olma den Forwards JJ Mann, Nolan Adekunle, Hendrik Drescher, Marco Hollersbacher, Yannis Steger, Paul Stupperich und den beiden Centern Marten Linßen und Maik Zirbes in die Saison 2024/25.

Neuzugang Hundt lief vergangene Saison für die Artland Dragons in der BARMER 2. Basketball Bundesliga auf und absolvierte insgesamt 30 Partien für die Drachen. In durchschnittlich 13:29 Minuten auf dem Parkett lieferte der 27-jährige Aufbauspieler 4,1 Punkte und 1,6 Assists pro Spiel und ist vor allem mit seiner starken Defensive und seinem unbändigen Willen aufgefallen. In Trier wird Hundt gemeinsam mit Marcus Graves als Spielmacher agieren, bis Haris Hujic etwas später im Saisonverlauf die Point Guard Riege der Gladiatoren komplettieren wird. Cheftrainer Jacques Schneider ist sehr zufrieden über die finalen Bewegungen in seinem Kader und sagt: „Jannes passt mit seiner Art und seiner Spielweise perfekt zu uns. Er ist ein sehr selbstloser Spieler und harter Arbeiter. Er wird on ball sehr intensiv verteidigen und bringt dazu viel Spielintelligenz auf der Point Guard Position mit. Dazu kommt, dass er sehr viel ProA-Erfahrung hat, viele Jahre auf dem Niveau gespielt und sehr viel Verantwortung übernommen. Wir brauchen Spieler, die die Mannschaft in den Vordergrund stellen, selbstbewusst sind und hart für den Erfolg des Teams arbeiten um ganz nach oben zu kommen und so ein Spieler ist Jannes“.

„Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zu den Gladiators, auf die Stadt und den Verein. Ich werde mein allerbestes geben, meinen Teil dazu beizutragen dass die schon sehr erfolgreiche letzte Saison dieses Jahr noch einen Ticken erfolgreicher wird. Nach einer schweren vergangenen Saison habe ich große Lust in einem erfolgreichen Team zu spielen. Schon als Auswärtsteam war es in den letzten Jahren immer besonders in Trier zu spielen und ich freue mich wirklich sehr darauf nun für die Gladiators in der Arena aufzulaufen. Ich war jetzt sechs Jahre im Norden, in Quakenbrück und Vechta und freue mich dementsprechend eine neue Region und Stadt kennenzulernen, von der ich nur positive Dinge gehört habe“, sagt Neuzugang Jannes Hundt zu seinem Wechsel an die Mosel.