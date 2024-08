Region: Ausbildungsstart im Handwerk erfolgt – Einstieg aber noch möglich 

PRÜM. Der traditionelle Beginn einer Ausbildung ist am 1. August. Was viele aber nicht wissen: Auch nach diesem Zeitpunkt ist ein Ausbildungsstart im Handwerk möglich.

„Selbst Kurzentschlossene oder Spätstarter haben noch die Chance in diesem Jahr loszulegen. Offene Ausbildungsstellen sind schnell zu finden über http://www.lehrstellen-radar.de oder http://www.hwk-trier.de/lehrstellenboerse. Es gibt keinen Grund bis zum nächsten Jahr zu warten, um das Fundament für die Karriere zu legen“, betont Dirk Kleis, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region und der 22 angeschlossenen Innungen.

„Alles ist besser als abzuwarten“, ist auch sein Stellvertreter Christian Weirich überzeugt. „Und wer sich erstmal orientieren will, sollte auf jeden Fall die Praktika-Möglichkeiten in seiner Region nutzen.“ Auch für Praktika ist die Seite http://www.lehrstellen-radar.de eine gute Quelle. Alternativ können Jugendliche auf http://www.praktikumswochen-rlp.de sich für den Zeitraum 7. bis 31. Oktober auch gleich für mehrere Tagespraktika bewerben. „Es war noch nie so einfach wie jetzt. Jugendliche sind nur einen Klick weit entfernt von ihrer Zukunftsperspektive. Der ein oder andere muss nur erkennen, dass es jetzt einfach ‚Zeit, zu machen‘ ist“, so Kleis und Weirich unisono. „Das Handwerk bietet attraktive Karrieremöglichkeiten. Und die Ausbildungsvergütungen können sich ebenso sehen lassen. Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan.“ Weitere Infos auch auf http://www.karriere-handwerk.net. (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)