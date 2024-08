Nicht nur große Industrieunternehmen: Saar-Minister Barke setzt auf Mittelstand

SAARBRÜCKEN. Das Saarland setzt beim Kampf um Arbeitsplätze im Land nicht nur auf geplante Neuansiedlungen und Förderung großer Industrieprojekte, sondern will weiterhin vor allem den Mittelstand unterstützen. Laut Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) habe man in den vergangenen zwei Jahren rund 13.700 Arbeitsplätze dadurch gesichert, dass über 200 Millionen Euro in Bestandsunternehmen investiert wurden. «Das muss so bleiben».

Dies sagte er beim Sommergespräch mit Journalisten. «Ich kämpfe in allen Haushalten dafür, dass wir diese Quote hochhalten.» Aus seiner Sicht ist es richtig, wenn sich die Wirtschaft im Land breiter aufstelle, um widerstandsfähiger zu werden. «Wir fördern Investitionen, die auf die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen einzahlen und sichern damit Arbeitsplätze», sagte Barke. Seiner Ansicht nach müsse man auf die Bestandswirtschaft setzen. Dies sei «gut investiertes Geld» und besser, «als darauf zu setzen, dass der nächste Lucky Punch gelingt.» Seit 2012 sei er Mitglied der Landesregierung, und es habe immer die Zusage gegeben, dass kein Investitionsvorhaben im Mittelstand des Saarlandes an der mangelnden Mittelverfügbarkeit scheitere. Dies sei «bis heute auch nachhaltig gut gelungen».

Industrieller Kern wichtig

Im Kern sei das Saarland mit seiner Strukturholding SHS «Mittelstandsförderer seit Generationen». Außerdem besitze es heute «den ausdifferenziertesten Instrumentenkasten, um Unternehmen in der Transformation zu begleiten» – etwa bei Investitionen, immobilienwirtschaftlichen Maßnahmen, Nießbrauchkonzepten und dort, wo die Bankenfinanzierung nicht mehr reiche.

Es sei falsch zu glauben, Industrieförderung sei der Hauptfokus des Landes. Barke: «Es ist aber eine dringende Notwendigkeit, den überlebensfähigen und leistungsfähigen industriellen Kern in diesem Land für die Gesamtstabilität des Standortes aufrechtzuerhalten.» (Quelle: dpa)