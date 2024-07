3. Lauf bei Stock-Car-Meisterschaft: Packende Rennduelle und spektakuläre Crashs

ALZINGEN/LUXEMBURG. Am vergangenen Sonntag, den 21. Juli 2024 wurde der 3. Renntag der diesjährigen Stock-Car-Meisterschaft in Alzingen, nähe Hesperange, in der berühmtberüchtigten Stock-Car Arena ausgetragen. Vor einem begeisterten Publikum sollten sich die einzelnen motivierten Pilotinnen und Piloten der einzelnen angegliederten Vereine nichts schenken und konnten packende Rennduelle darbieten…

Für die Austragung dieses Renntages zeichnete sich das Tornado Team Hamm aus, welches bestens vorbereitet war und beste Rahmenbedingungen vorzeigen konnte..

Packende Duelle in zwei Rennkategorien

Wiederum konnten die einzelnen involvierten Pilotinnen und Piloten eine bestens vorbereitete Rennstrecke vorfinden. In den insgesamt 2 verschiedenen Rennklassen ging es hart zur Sache und dem zahlenden Publikum konnte somit eine tolle Show dargeboten werden.

Die Rennresultate des Tages

Insgesamt 6 abwechslungsreiche und ereignisreiche Rennläufe wurden dem zahlreich erschienenen Publikum angeboten.

Folgend ein Überblick über den Tagesablauf:

In der Klasse 1 (bis 2800ccm) sollte sich am Ende des Tages wiederum das Tornado Team Hamm den Rennsieg in der Teamwertung sichern, jedoch nur sehr knapp vor dem Düdelinger Verain auf dem Ehrenrang. Die weitere Reihenfolge komplettierten das Racing Team Power Bull’s Préizerdaul vor dem überraschenden Stock-Car-Club Steel Panthers und dem Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux. In der Einzelwertung war Tim Reuland (34/Steel Panthers) der dominierende Mann an diesem Renntag und konnte sich gekonnt gegen die harte Konkurrenz durchsetzen.

In Klasse 2 (bis 2000ccm) war der Tagessieg wiederum dem Racing Team Power Bull’s Préizerdaul überlassen obwohl die Konkurrenz, das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux nicht weit dahinter folgen sollte. In der Einzelwertung war es die sehr starke Géraldine Lagodny (89/Power Bull’s) welche sich gegen die vielzähligen Piloten eindrucksvoll durchzusetzen wusste und den Tagessieg einfuhr.

In Folge ein Überblick über die einzelnen Rennresultate:

Klasse 1 (bis 2800ccm) Ausscheidungslauf 1A 1. Platz: 49 Yves PASTORET (Hamm) , 37 Punkte 2. Platz: 18 Dave ORAZI (Dudelange) , 34 Punkte 3. Platz: 34 Tim REULAND (Steel Panthers) , 30 Punkte Ausscheidungslauf 1B 1. Platz: 34 Tim REULAND (Steel Panthers) , 34 Punkte 2. Platz: 49 Yves PASTORET (Hamm) , 26 Punkte 3. Platz: 41 Damon SCHERER (Hamm) , 23 Punkte Finallauf 1. Platz: 34 Tim REULAND (Steel Panthers) , 30 Punkte 2. Platz: 17 Mike KOENER (Dudelange) , 30 Punkte 3. Platz: 18 Dave ORAZI (Dudelange) , 28 Punkte Klasse 2 (bis 2000ccm) Ausscheidungslauf 1 1. Platz 52 Henri GALABOV (Crazy Dogs) , 27 Punkte 2. Platz: 55 Max HANSEN (Crazy Dogs) , 26 Punkte 3. Platz: 53 Dave MICHELS (Crazy Dogs) , 25 Punkte Ausscheidungslauf 2 1. Platz: 89 Géraldine LAGODNY (Power Bull’s) , 25 Punkte 2. Platz: 81 David KLEIN (Power Bull’s) , 23 Punkte 3. Platz: 185 Mara SCHUMACHER (Power Bull’s) , 20 Punkte Finallauf 1. Platz: 85 Claude SCHUMACHER (Power Bull’s) , 36 Punkte 2. Platz: 81 David KLEIN (Power Bull’s) , 31 Punkte 3. Platz: 53 Dave MICHELS (Crazy Dogs) , 24 Punkte

Folgender Meisterschaftslauf am 25. August in Alzingen

Nach einer kurzen Sommerpause wird in knapp 5 Wochen am Sonntag, den 25. August 2024 das 2. Halbzeit-Rennen der diesjährigen Saison in Alzingen ausgetragen. Bei diesem 4. Meisterschaftslauf wird zugleich die hartumkämpfte “Coupe de Luxembourg” ausgetragen und man dürfte gespannt auf diesen Renntag blicken welcher von der F.L.S.C., dem hiesigen Stock-Car-Car-Verband organisiert werden wird. Die Vorbereitungen laufen derweilen auf Hochtouren