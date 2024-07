Gladiators Trier: Big Man Hendrik Drescher wechselt aus Bremerhaven an die Mosel

TRIER. Neuer Big Man für die Gladiators Trier: Der 24-jährige Hendrik Drescher wurde im Nachwuchsprogramm von Alba Berlin ausgebildet. Drescher passt perfekt ins Anforderungsprofil der Gladiatoren.

Mit Hendrik Drescher steht der nächste Neuzugang bei den Gladiators Trier für die Saison 2024/25 in der 2. Basketball Bundesliga fest. Der 2,04 Meter große gebürtige Berliner durchlief in seiner Heimatstadt das renommierte Jugendprogramm von Alba Berlin, bevor er über Oldenburg und Rist Wedel nach Bochum wechselte, wo er in der Saison 22/23 als wichtiger Leistungsträger auf sich aufmerksam machte. Zur vergangenen Spielzeit folgte dann ein Wechsel zu den Eisbären Bremerhaven, wo sich der 24-jährige Power Forward, der auch als Center eingesetzt werden kann, weiter steigern konnte und auch im hohen Norden zu den wichtigsten deutschen Akteuren seines Teams gehörte.

Drescher bestritt alle 34 Saisonspiele für die Eisbären und stand durchschnittlich gut 20 Minuten pro Spiel auf dem Feld. In dieser Zeit erzielte er 9,9 Punkte und 3,5 Rebounds pro Partie und legte starke Wurfquoten von 62% aus dem Zweier- und 41,6% aus dem Dreierbereich auf. Sein wohl stärkstes Spiel machte Drescher vergangene Saison gegen sein Ex-Team Bochum, in dem er 26 Punkte erzielte und sechs seiner sieben Dreierversuche versenken konnte. Auch im letzten Saisonspiel der Bremerhavener – zuhause gegen die Gladiatoren aus Trier – überzeugte Drescher mit einer starken Leistung und erzielte 22 Punkte und sieben Rebounds. In Trier trägt Drescher die Rückennummer 20 und unterschreibt einen Vertrag über die kommende Saison.

„Nach den Leistungen, die Krimmer vergangene Saison bei uns erbracht hat, wussten wir früh, dass es zu einem Abgang seinerseits kommen kann. So haben wir die BBL und die ProA lange und sehr intensiv beobachtet und Hendrik hat sich als einer der besten deutschen Big Men der Liga dargestellt. Für uns war klar, dass wir versuchen wollten, ihn trotz zahlreicher anderer Interessenten nach Trier zu locken und wir sind sehr froh, dass uns das gelungen ist. Er ist ein Spieler, der noch sehr jung ist und viel Entwicklungspotenzial mitbringt und ich bin fest davon überzeugt, dass er in den kommenden Jahren auch seinen Weg in die BBL finden wird. Hendrik passt auch charakterlich hervorragend zu uns nach Trier und wird uns mit seinem Skillset in vielen Aspekten des Spiels bereichern. Für mich als Trainer ist es extrem vorteilhaft einen vielseitigen Spieler wie Hendrik im Team zu haben“, sagt Headcoach Jacques Schneider zu seiner ersten Neuverpflichtung für die Saison 2024/25.

„Jacques hat schon früh Kontakt mit mir aufgenommen, was mir sofort sehr positive Signale gesendet hat, dass der Verein mich wirklich verpflichten will. Ich glaube, Trier ist ein Verein, der sich aktuell extrem weiterentwickelt und gerade in der vergangenen Saison einen großen Schritt gemacht hat. Gegen Frankfurt war ich auch bei zwei Playoff-Heimspielen in der Arena in Trier, wurde dort schon sehr herzlich von den Verantwortlichen empfangen und konnte die Stimmung als Zuschauer erleben. Auch das hat mir einen sehr positiven Eindruck vom Standort Trier und den Gladiators vermittelt. Ich habe gelernt, dass man mit einer gewissen Demut in eine neue Saison gehen sollte und möchte daher gar keine großen Ankündigungen zu meinen persönlichen Zielen machen, sondern Gegner und die eigene Arbeit respektieren und für viele tolle Momente und Siege mit unseren Fans sorgen. Wir wollen jedes Spiel mit voller Konzentration angehen und in jedem Spiel alles geben. Ich freue mich sehr darauf mit Euch in Trier eine tolle Saison zu erleben“, sagt Hendrik Drescher zu seinem Wechsel in die älteste Stadt Deutschlands. (Quelle: VET-CONCEPT Gladiators Trier)