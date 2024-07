Region: Pfandaktion von Schülern hilft Menschen mit Leukämie

IDAR-OBERSTEIN. Die Harald-Fissler-Schule Idar-Oberstein spendet mehr als 150 Euro an die Stefan-Morsch-Stiftung. Im vergangenen Schuljahr haben Schüler und Lehrer an der Berufsbildenden Schule, Harald-Fissler-Schule, in Idar-Oberstein kräftig Pfandflaschen gesammelt. In der Sammeltonne ist so bis vor den Ferien Pfand im Wert von 151 Euro zusammengekommen. Der Betrag soll jetzt der Stefan-Morsch-Stiftung, Deutschlands erster Stammzellspenderdatei, zugutekommen, die sich seit mehr als 35 Jahren für Menschen mit Leukämie engagiert.

Andrea Juchem, betreuende Lehrkraft des Projektes an der Berufsbildenden Schule, erklärt: „Ich freue mich sehr über das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler beim Pfandflaschenprojekt. Es zeigt, wie kleine Taten Großes bewirken können und wie wichtig dabei Gemeinschaft ist. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.“

Leukämie kann jeden treffen. Helfen die herkömmlichen Behandlungen nicht, kann eine Stammzelltransplantation die letzte Chance sein, um zu überleben. Das funktioniert aber nur, wenn in einer Stammzellspenderdatei – wie die der Stefan-Morsch-Stiftung – ein genetisch passender Spender gefunden wird. Deshalb wirbt die gemeinnützige Stiftung aus Birkenfeld seit mehr als 35 Jahren dafür, dass sich junge Menschen als mögliche Lebensretter registrieren lassen.

Um jedoch fortlaufend neue potenzielle Spender aufnehmen zu können, ist die gemeinnützige Organisation auf Geldspenden angewiesen. Tom Brenner, stellvertretender Leiter der Stammzellspenderdatei erklärt den Grund: „Für jede Neuaufnahme entstehen uns Registrierungskosten von 40 Euro. Spendengelder helfen uns dabei, diese Kosten zu finanzieren. Wir freuen uns, dass die Schule durch diese kreative Idee unsere Arbeit unterstützt.“

Über die Homepage der Stiftung unter www.stefan-morsch-stiftung.de erfährt man mehr über die Möglichkeiten, die Leukämiehilfe zu unterstützen. Zudem kann man sich dort auch online als Stammzellspender registrieren. (Quelle: Stefan-Morsch-Stiftung)