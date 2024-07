Innenstadt Trier: Brände gelegt und Lampen demoliert – hoher Sachschaden

TRIER. In gleich drei Verfahren wegen mutmaßlich vorsätzlicher Sachbeschädigung hat die Polizei Trier nach diversen Vorfällen in der Innenstadt die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht auf den heutigen Dienstag hatte ein Anwohner in der Fleischstraße kurz vor 2.00 Uhr einen Brand von abgelegtem Altpapier gemeldet. Die ersteintreffenden Polizeikräfte konnten den Brand zwar nicht eigenständig löschen, jedoch ein Übergreifen auf ein anliegendes Gebäude verhindern. Zeitgleich war dann ein weiterer Brand von Altpapier in der Simeonstraße in Höhe eines Tabakgeschäftes gemeldet worden.

Beide Brände konnten im Ergebnis zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden, ohne dass Beschädigungen größeren Ausmaßes verursacht wurden. Lediglich die Schaufenster der anliegenden Geschäfte waren durch die hohe Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. Beiden Bränden gemein war die offensichtlich vorsätzliche Inbrandsetzung von zur Abholung bereitgelegten größeren Mengen an Kartonagen.

Nur eine halbe Stunde später war durch einen Zeugen gemeldet worden, dass drei junge Männer die Beleuchtung am Konstantinplatz vor der Basilika beschädigt hätten. Hier musste festgestellt werden, dass die Täter insgesamt vier große Rundlampen aus den Verankerungen gerissen hatten, sodass Schaden in einem hohen vierstelligen Bereich zu beklagen ist. Inwieweit die gemeldete Tätergruppierung auch für die Brände in der Fußgängerzone verantwortlich gemacht werden kann, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zur Aufklärung der Taten ist die ermittlungsführende Polizeiwache Innenstadt auch auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich unter 0651-9779/5210 oder 9779/1710 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)