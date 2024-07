Trier: Die limitierte Künstler-Porz zum Viezfest 2024 – „Das dreht“

TRIER. Die limitierte Künstler-Porz zum Viezfest kommt in diesem Jahr vom bekannten Trierer Künstler Clas Steinmann. Viezfreunde sollten sich den 2. August vormerken: Dann beginnt der Vorverkauf.

Für die Trierer Viezbruderschaft hat Clas Steinmann für die Künstler-Porz das Motiv „das dreht“ gestaltet. Steinmann: „Ich denke, der Titel spricht für sich. ,das dreht` passt wunderbar zum Viez, zum Viezfest, zum Feiern und zum Fröhlichsein.“ Axel Christmann, Präsident der Trierer Viezbruderschaft sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir so einen renommierten Künstler für die Künstler-Porz gewonnen haben – jeder Viezfreund, der eine Porz erwirbt, hat künftig einen echten ,Steinmann‘ im Schrank.“

Steinmann, Jahrgang 1941, war von 1972 bis 2006 Professor für Zeichnen und Gestaltungsgrundlagen im Fachbereich Gestaltung an der Hochschule (früher FH) Trier. Er hat zahlreiche Auszeichnungen für sein Schaffen bekommen und wurde in den vergangenen Jahren besonders durch größere Kunstprojekte im öffentlichen Raum bekannt, so beispielsweise die Gedenkstätten für die ermordeten Sinti und Roma in Trier hinter dem Dom und die kürzlich errichtete für die Opfer der Amokfahrt in Trier vom 1. Dezember 2020.

Wie immer beim Viezfest ist die Auflage der Künstler-Porz limitiert, gut 600 Stück gehen in den Verkauf. Wie schon beim Viezfest vor zwei Jahren läuft der Vorverkauf über Ticket Regional online oder über die bekannten Vorverkaufsstellen. Im Vorverkauf können Viezfreunde einen Gutschein für eine der limitierten Porzen erwerben zum Preis von 15 Euro (inklusive der Gebühren).

So läuft der Vorverkauf: Der Erwerb eines Gutscheins für nur eine limitierte Porz (für 15 Euro) ist ab dem 2. August 2024 um 12 Uhr über Ticket Regional möglich, sowohl über die bekannten Vorverkaufsstellen als auch online ab diesem Startdatum über die Internetseite www.ticket-regional.de/viezfest oder die telefonische Hotline 0651/97 90 777. Ausgegeben wird die „das dreht“-Porz dann ausschließlich gegen den gekauften Gutschein auf dem Trierer Viezfest am 24. August 2024, und zwar nur zwischen 11 und 16 Uhr beim Stand der Trierer Viezbruderschaft auf dem Domfreihof. Ein Versand oder eine andere Zustellung ist ausgeschlossen. Nicht abgeholte Porzen gehen wieder in den Verkauf.

Der Erlös des Trierer Viezfestes geht in diesem Jahr an die Trier-Gesellschaft. Damit wird die Renovierung der historischen Laube am Zurlaubener Ufer gefördert.

Zum Hintergrund: Die Trierer Viezbruderschaft, ein 2010 gegründeter, gemeinnütziger Verein, hat sich zum Ziel gesetzt, den traditionellen Apfelwein Viez, seine Herstellungsverfahren, das Brauchtum rund um den Viez und die dazugehörige Viezporz für die Allgemeinheit zu erhalten und auszubauen. Heimatpflege und Heimatkunde, Erhaltung der regionaltypischen Streuobstwiesen und die Unterstützung der regionalspezifischen Viezkultur gehören dazu. Auf Initiative der Trierer Viezbruderschaft wurden „Viez – Herstellung, Konsum und Bräuche rund um regionaltypische Weine aus Äpfeln, Birnen und Quitten“ in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. (Quelle. Trierer Viezbruderschaft)