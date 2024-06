Region: Einbruch in Metallbaufirma – Metallstäbe für 6-stelligen Eurobetrag geklaut

SIEN. Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstag, 27.6.2024, 22.15 Uhr, bis Freitag, 28.6.2024, 6.00 Uhr, in eine Metallbau Firma in Sien ein. Hierfür schnitten sie das Firmendach auf und gelangten so in den Warenaufzug.

Aus diesem entwendeten sie Vollmetallstäbe für einen sechststelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)