Völklingen, Saarlouis, Homburg: Stichwahlen um OB-Posten im Saarland

VÖLKLINGEN. Bei Stichwahlen entscheidet sich an diesem Sonntag, wer künftig Oberbürgermeister in Völklingen, Saarlouis und Homburg sein wird. Im ersten Wahlgang am 9. Juni hatte in den Städten keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit geholt. Daher müssen die Bürger nun erneut ihre Stimme abgeben.

In Völklingen treten Amtsinhaberin Christiane Blatt (SPD) und Stephan Tautz, der für die kommunale Liste «Wir Bürger Völklingen» im Stadtrat sitzt, gegeneinander an. Tautz (64) hatte im ersten Wahlgang 36,7 Prozent der Stimmen geholt. Für Blatt stimmten 29,5 Prozent. Die 58-Jährige ist seit Juni 2018 im Amt.

In Saarlouis sind die saarländischen Landtagsabgeordneten Florian Schäfer (SPD) und Marc Speicher (CDU) im Rennen. Vor zwei Wochen lag Schäfer mit 42,9 Prozent knapp vor Speicher, der auf 42,2 Prozent kam. Der bisherige Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD) war aus Altersgründen nicht mehr angetreten.

In Homburg können die Bürger sich zwischen dem CDU-Kandidaten Michael Forster und dem SPD-Politiker Pascal Conigliaro entscheiden. Für Forster hatten am 9. Juni 43,3 Prozent gestimmt, für Conigliaro 20,6 Prozent. Der bereits 2019 wegen Untreuevorwürfen suspendierte Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (parteilos) tritt mit Ablauf seiner Amtszeit Ende September in den Ruhestand.

Neben den Stichwahlen um die Oberbürgermeisterposten stehen auch Stichwahlen bei der Wahl des Regionalverbandsdirektors Saarbrücken und des Landrats im Saarpfalz-Kreis an. (Quelle: dpa)