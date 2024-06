Region: Leiterbrücke zum Abflussschacht – Mutiger Polizist rettet Entenküken

IDAR-OBERSTEIN. Am 16.6.2024, gegen 13.00 Uhr, meldete sich ein besorgter Bürger auf bei der Polizei Idar-Oberstein und teilte mit, dass er gerade am Schlossweiher stehe und von einer verzweifelten Entenmama angequakt wurde. Die Entenmama gab ihm gegenüber an, dass ihre Entenküken in einen Abflussschacht getrieben wurden und es alleine nicht mehr herausschafften.

Der angequakte Bürger verständigte geistesgegenwärtig die Polizeiinspektion Idar-Oberstein und eine Streifenbesatzung nahm sich des Notfalls an. Am Schlossweiher angekommen, wurde umgehend eine Leiterbrücke zum Abflussschacht gebaut, so dass ein mutiger Beamter drüber klettern konnte. Anschließend stieg er selbstlos in den Abflussschacht und befreite die Entenküken aus ihrer misslichen Lage.

Nach Beendigung der Rettungsaktion watschelte die sichtlich gerührte Entenmama auf den jungen Beamten zu und hauchte ihm ganz verliebt „Danke, mein Held“ entgegen. Danach sprang sie zu ihren Küken ins Wasser, schwamm noch ein Herz und freute sich über die Wiedervereinigung der Familie.

Ente gut, alles gut. (Quelle: Polizeidirektion Trier)