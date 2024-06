Mit Steckschlüssel ins Gesicht geschlagen: Verbaler Disput unter Jugendlichen eskaliert

HEUSWEILER. Am gestrigen Samstagabend kam es gegen 18.30 Uhr in Heusweiler an einer Bushaltestelle zu einer Schlägerei zwischen einem 15-jährigen und einem 16-jährigen Jugendlichen. Nach vorangegangenem verbalen Disput schlug der 16-Jährige dem 15-Jährigen mit einem Steckschlüssel ins Gesicht.

Daraus resultierte eine Platzwunde. Im Gegenzug versuchte der 15-Jährige, den 16-Jährigen ebenfalls zu schlagen. Dieser wurde hierbei jedoch nicht verletzt. Im Rahmen der Auseinandersetzung fiel der Roller des 16-Jährigen um und wurde beschädigt. Der genaue Auslöser für die Eskalation konnte von der Polizei bislang nicht ermittelt werden. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)