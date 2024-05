++ Update: Industriebrand in Euren gelöscht – fünf Personen betroffen ++

TRIER. Wie die Berufsfeuerwehr Trier mitteilt, konnte der Industriebrand in Trier-Euren mittlerweile gelöscht werden.

Bei dem Einsatz in der Niederkircher Straße, der um 9.06 Uhr am heutigen Dienstag begonnen hat, lag laut Erstmeldung ein Brand im Bereich einer Filteranlage vor. Es waren fünf Personen betroffen. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass keine Menschen in Mitleidenschaft gezogen worden seien.

Im Einsatz sind die Löschzüge Wache eins und zwei, die Freiwilligen Feuerwehren Euren und Zewen, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst, insgesamt rund 30 Kräfte. Die gesamte Einsatzdauer wird auf zwei Stunden geschätzt.