Eintracht Trier: Rückkehr perfekt – Linus Wimmer kommt zurück an die Mosel!

Linus Wimmer hat einen Einjahresvertrag beim SV Eintracht Trier 05 unterschrieben. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt nach anderthalb Jahren Gastspiel bei Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz zurück nach Trier.

Wimmer kam in der Winterpause der Aufstiegssaison 2021/22 vom SV Alemannia Waldalgesheim erstmals zum SVE und absolvierte 18 Pflichtspiele in der Oberliga, Regionalliga und im Rheinlandpokal mit der Porta auf der Brust. Nach seinem Wechsel zum TSV Schott Mainz in der Winterpause 2022/23 lief er für den TSV in 28 Regionalliga-Partien auf, erzielte acht Tore und bereitete fünf vor.

„Linus hat eine hervorragende Saison gespielt und das Interesse vieler Vereine geweckt. Er wird unserem Spiel in der Offensive sehr gut tun. Wir sind froh dass er sich wieder für die Eintracht entschieden hat.“, freut sich Daniel Hammel.

(Quelle: SVE)