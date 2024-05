Kreis Bernkastel-Wittlich: 12 Jungjägerinnen und Jungjäger bestehen „grünes Abitur“

WITTLICH. Nach einer Ausbildungszeit von rund sechs Monaten legten am 17. Mai 2024 im Schloss Bergfeld in Eisenschmitt zwölf Jagdscheinanwärter erfolgreich eine Jägerprüfung ab. Vorausgegangen war die theoretische und praktische Ausbildung, die durch die Kreisgruppe Bernkastel-Wittlich des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde.

Die Jägerprüfung, die vor dem Jägerprüfungsausschuss des Landkreises Bernkastel-Wittlich unter dem Vorsitz des Kreisjagdmeisters Franck Neygenfind abgelegt wurde, gliederte sich in eine Schießprüfung auf dem Schießstand in Bernkastel-Kues, gefolgt von einer schriftlichen Prüfung in der Kreisverwaltung und der mündlichen-praktischen Prüfung im malerischen Ambiente des Schlosses in Eisenschmitt. Neben den zu erbringenden Schießleistungen, mussten die Prüflinge ihr Wissen in sechs Sachgebieten unter Beweis stellen. Diese reichten vom Jagd- und Waffenrecht über die Wildbiologie bis hin zu den Grundzügen des Tier- und Naturschutzes.

In einer kleinen Feierstunde überreichte der Kreisjagdmeister die von der unteren Jagdbehörde ausgefertigten Zeugnisse an die Prüflinge. Außerdem erhielten alle den Jägerbrief von dem Vorsitzenden der Kreisgruppe, Thomas Schwarz. Die neuen Jägerinnen und Jäger sind Martin Andreas, Johann Born, Finn Bucher, Heinrich Frey, Celine Friedrich, Kathrin Jeske, Helena Menzel, Maximilian Michels, Ulrich Orten, Naya Paluch, Adrian Simon und Marius Willems.

Weitere Informationen zur Jägerprüfung und Ausbildung sind bei der unteren Jagdbehörde der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich unter [email protected] und beim Ausbildungsleiter der Kreisgruppe Bernkastel-Wittlich, Ulrich Konrad, 06571/20812, [email protected] erhältlich. Informationsveranstaltungen für die Voraussetzungen, Ausbildungs- und Prüfungsbedingungen sowie die Kosten im Jahr 2024/2025 finden am Sonntag, dem 25. August 2024 und am Sonntag, dem 15. September 2024, jeweils um 10.00 Uhr auf dem Schießstand in Bernkastel Barbelnberg statt. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)