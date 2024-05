Umweltdezernent Dr. Thilo Becker bedankt sich – Trier toppt zahlreiche Rekorde beim Stadtradeln 2024

TRIER. Nach dem bundesweiten Startschuss an der Porta Nigra am 1. Mai haben inzwischen bereits 583 von über 2800 Kommunen die drei Aktionswochen beendet, Trier liegt noch auf Platz 33, aber das wird sich natürlich bis Ende September, wenn der Aktionszeitraum vorbei ist, noch ändern, wie die Stadt Trier am Freitag mitteilt.

In Rheinland-Pfalz steht Trier wie in den letzten Jahren bisher ganz oben. Umweltdezernent Dr. Thilo Becker bedankt sich bei allen Aktiven, die trotz teilweise sehr regnerischem Wetter mitgemacht und durchgehalten haben. „Bereits jetzt steht fest: In fast allen Bereichen außer den Gesamtkilometern, die wohl knapp unter den 445.000 aus 2023 liegen, wurden wieder sämtliche Rekorde getoppt. Warten wir die endgültigen Zahlen aber noch ab.“ Die Frist für Nachmeldungen läuft bis einschließlich Dienstag, 28. Mai.

Wie in jedem Jahr werden die Preise und Gutscheine von Trierer Fahrradhändlern jeweils zur Hälfte unter den Kilometer-Spitzenreitern und unter allen Aktiven bei einer Abschlussrunde am 15. Juni im Palastgarten ab 16 Uhr aufgeteilt beziehungsweise verlost sowie zahlreiche Urkunden überreicht. Bei schönem Wetter soll dort ein spontanes „Fahrradpicknick“, mit allen Aktiven des Landkreises Trier- Saarburg stattfinden.