++ LANDKREIS: HOCHWASSER-UPDATE : 1000 Kräfte im Einsatz – Weitere Evakuierungen ++

TRIER. Der Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Trier-Saarburg teilte am späten Freitagabend einen aktuellen Lagebericht zu den Hochwasser-Einsätzen im Kreis mit.

Aufgrund des Dauerregens hat der Landkreis die Evakuierung von rund 220 Personen in tiefer gelegenen Ortsteilen in Schoden angeordnet. Die Evakuierung ist momentan am Gange. Die technische Einsatzleitung und der Verwaltungsstab organisieren die Evakuierung in eine Turnhalle in Beurig.

++ Update: 22.42 UHR ++ Die Evakuierung in der Ortslage Schoden ist aktuell komplett abgeschlossen, teilte der Landkreis Trier-Saarburg mit !! ++

Da die Saar zur Zeit stark und schnell anstiegt, ist eine Überspülung des Uferdamms in Schoden zu befürchten. Die Evakuierung erfolgt vorsorglich, falls diese Schutzmaßnahmen nicht ausreichen, so Landrat Stefan Metzdorf.

Er selbst ist mit BKI Thorsten Petry vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Evakuierung Seniorenheim Saarburg

Beim Seniorenheim in Saarburg gibt es, wie in anderen Gebäuden rund um die Saar auch, Wassereinbrüche, die durch die Feuerwehr versorgt werden. Die Evakuierung wird vorbereitet.

Evakuierung in Trassem

In Trassem sind aktuell mehrere Personen in ihren Häusern und haben sich verschanzt, die Polizei ist vor Ort. Hier wird ebenfalls evakuiert.

Es wird dringend davon abgeraten, sich etwaigen Evakuierungsaufforderungen der Einsatzkräfte zu widersetzen, dies kann lebensbedrohliche Folgen mit sich ziehen, die Pegel steigen weiterhin an.

An fast allen Orten entlang der Saar sind Strassen und Gebäude überspült, in vielen Gemeinden treten kleinere Gewässer über die Ufer.

Gerüchte über Talsperren

Gerüchte über Überläufe der Drohntalsperre und der Riveristalsperre können nicht bestätigt werden. Hier ist alles kontrolliert im grünen Bereich. Jedoch gibt es in der Ortslage Überflutungen.

Entlang der Mosel sind trotz steigender Pegel die Einsatzkräfte gut aufgestellt und können die kommenden Lagen gut abarbeiten.

Insgesamt sind zur Zeit rund 1000 Kräfte im Einsatz, Verstärkung und Unterstützung aus den benachbarten Landkreisen sind sowohl eingebunden als auch zusätzlich unterwegs in unseren Landkreis.

Die Ablösung unserer technischen Einsatzleitung durch einen Nachbarlandkreis wird nun vorbereitet.

Eine Übersicht über die Einsatzschwerpunkte folgt im Anhang aufgeschlüsselt. Hier waren alle Wehrleiter der Verbandgemeinden anwesend.