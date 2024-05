Wincheringen: Einbrecher schlagen in Dönerimbiss zu

WINCHERINGEN. Wie die Polizei Saarburg am Freitagnachmittag mitteilt, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der gestrigen Nacht vom 09.05.2024, 22.00 Uhr auf den 10.05.2024, 04.30 Uhr durch die Eingangstür Zutritt zu einem Dönerimbiss in Wincheringen „Am Markt“.

Dort entwendeten sie etwa 250 Euro Bargeld sowie eine Überwachungskamera.

Es kam zu Beschädigungen an der Bargeldkasse, einem Glücksspielautomaten sowie der Eingangstür.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-9155-10 entgegen.