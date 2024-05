LUXEMBURG. Wie von lokalo.de berichtet, hatte die Police Grand-Ducale gemeldet, dass die 14-jährige Charlène L. seit dem Nachmittag des 6.5.2024 wurde.

Sie sei zuletzt am 6.5.2024, gegen 14.00 Uhr, in der Nähe des Lycée privé Fieldgen in Luxemburg gesehen worden und halte sich öfters in Luxemburg-Stadt auf, hieß es.

Nun gibt die Police Grand-Ducale Entwarnung: Die Jugendliche konnte im Laufe der zurückliegenden Nacht wohlauf angetroffen werden.