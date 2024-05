Trier und Grevenmacher laden zu Fest am Europatag in den Brunnenhof ein

TRIER. Am 9. Mai, dem Europatag, laden die Städte Trier und Grevenmacher dazu ein, die musikalische Vielfalt der Region zu erleben. Nach einem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr in Grevenmacher bietet nun die Stadt Trier ihren Freunden aus der Moselgemeinde eine Bühne. Das „Deutsch-Luxemburgische Fest“ findet von 14 bis 20 Uhr im Brunnenhof statt.

Das Programm verspricht eine vielseitige Reise durch die Musiklandschaft beider Regionen. Chöre und Musikvereine aus Trier und Grevenmacher präsentieren am Nachmittag im malerischen Ambiente des Brunnenhofs ihr Können. Den Abschluss am Abend gestaltet die Band „Viezbuxen“. „Musik verbindet Menschen über Grenzen hinweg und schafft eine Atmosphäre der Harmonie und Freude“, erklärt OB Wolfram Leibe. „Die Auftritte der Musikerinnen und Musiker zeigen, wie wichtig kultureller Austausch für das Leben in einer Großregion ist.“ Zwischen den musikalischen Beiträgen haben die Besucher die Möglichkeit, bei einem Europa-Quiz ihr Wissen zu testen.

Auch für die kleinen Gäste ist mit Kinderschminken bestens gesorgt, um den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie zu machen. Das Fest wird unterstützt durch Infostände der Gruppen Europa-Union Trier und von „Pulse of Europe Trier“, die über europäische Themen informieren und zum Austausch einladen. Der Eintritt zu diesem grenzüberschreitenden Musikfest ist frei, sodass alle Interessierten eingeladen sind, gemeinsam den Europatag und die deutsch-luxemburgische Freundschaft zu feiern.

Das Programm im Detail: