Auseinandersetzung in Luxemburg: Eine Person mit Stichwunde notoperiert

LUXEMBURG. Am Sonntagabend wurde gegen 20.00 Uhr eine Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen in der Ave de la Gare in Luxemburg-Stadt gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich sofort vor Ort und fand eine Person vor, welche eine Stichwunde aufwies.

Die Beamten versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste. Das Opfer wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht wo der Mann notoperiert wurde.

Zwecks Klärung des Vorfalls sucht die Polizei nach Augenzeugen. Das Kommissariat Luxembourg nimmt alle zweckdienlichen Informationen unter der Rufnummer (+352) 244 40 1000 oder per Email unter [email protected] entgegen. (Quelle: Police Grand-Ducale)