Eifelkreis: PKW kollidiert frontal mit LKW – 56-jähriger Autofahrer stirbt

BRANDSCHEID. Am 24.4.2024 ereignete sich gegen 22.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Prüm und Bleialf, bei dem ein PKW-Fahrer sein Leben verlor.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein PKW-Fahrer, der die A60 aus Belgien kommend in Fahrtrichtung Prüm befuhr, kurz hinter der Alfbachtalbrücke nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper. Der 56-jährige PKW-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung der verunfallten Fahrzeuge war die A60 in beide Fahrtrichtungen über mehrere Stunden voll gesperrt. Die Sperrung dauert aktuell noch an.

Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst, die Feuerwehren Bleialf, Winterspelt und Prüm, die Autobahnmeisterei Prüm sowie die Polizei Prüm. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)