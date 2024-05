Kollision im Gegenverkehr: Vier Schwerverletzte, darunter zwei Kinder

ILLINGEN. Am 4.5.2024 ereignete sich gegen 16.18 Uhr auf der L130 zwischen Hirzweiler und Urexweiler ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW (Ford Focus) die L130 von Hirzweiler in Richtung Urexweiler.

Im PKW befanden sich die 5 und 12 Jahre alten Kinder des Fahrers. Eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW (ebenfalls Ford Focus) die Strecke in entgegengesetzter Richtung. In einer Linkskurve kam der 48-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal, es entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

Alle Insassen der PKWs wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L130 war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Hirzweiler befand sich ebenfalls am Unfallort um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

Gegen den 48-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)