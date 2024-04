Konz: Schwerer Unfall auf der B51 – vier Personen verletzt – Mann in PKW eingeklemmt

KONZ. Am 24.4.2024 ereignete sich gegen 20.55 Uhr in Konz auf der Bundesstraße 51 in Höhe des Möbel-Martin-Kreisels ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein Kleinwagen, besetzt mit zwei Personen (Fahrerin 24 Jahre und Fahranfängerin), befuhr die B51 von Trier kommend und fuhr in den Kreisverkehr ein. Aufgrund von örtlich unangepasster Geschwindigkeit und vermutlich fehlender Fahrpraxis geriet die Fahrzeugführerin nach Überfahren einer Verkehrsinsel beim Ausfahren aus dem Kreisel auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit einem Fahrzeuggespann, bestehend aus Transporter und Anhänger, zusammen, welches ebenfalls mit zwei Insassen besetzt war. Die Fahrerin des Kleinwagens sowie die beiden Insassen des Transporters wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Beifahrer des Kleinwagens wurde durch den massiven Aufprall eingeklemmt und mußte durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein glücklicher Umstand war, daß eine Ärztin als Ersthelferin an der Unfallstelle vorbeigefahren kam.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Schaden wird durch die Polizei auf 55.000 Euro geschätzt. Die B51 war in Fahrtrichtung Trier während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung für ca. 90 Minuten voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizei Konz und Saarburg, die Feuerwehr Konz, der Rettungsdienst des DRK Konz und der Berufsfeuerwehr Trier, der Notarzt der Berufsfeuerwehr Trier sowie die Straßenmeisterei Saarburg.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzten (Quelle: Telefon: 06501/92680). (Quelle: Polizeidirektion Trier)