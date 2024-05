Bei nächtlicher Streife erwischt: Trunkenbolde klauen Verkehrsschild

HEUSWEILER. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1.00 Uhr, wurde ein Kommando der Polizeiinspektion Völklingen im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit in der Heusweilerstraße in Heusweiler auf zwei Personen aufmerksam, welche ein Verkehrsschild mit sich trugen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise, dass dieses Schild (temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung) zuvor von seinem Aufstellplatz entwendet worden war. Die beiden 23 und 24 Jahre alten Männer waren deutlich alkoholisiert auf dem Heimweg von einer Veranstaltung. Auf Anweisung wurde das Schild wieder zu seinem ursprünglichen Platz gebracht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)