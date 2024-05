Saar-Innenminister Jost zu Attacke auf Ecke: „Angriff auf demokratische Werte“

SAARBRÜCKEN. Der saarländische Innenminister Reinhold Jost hat sich bestürzt gezeigt über den Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden. «Diese Gewalttaten sind nicht nur ein Angriff auf einen einzelnen Bürger, sondern auch ein direkter Angriff auf unsere demokratischen Werte und Grundprinzipien», teilte der SPD-Politiker am Samstag in Saarbrücken mit.

Jost appellierte an Bürgerinnen und Bürger, «unabhängig von politischer Zugehörigkeit, sich geschlossen gegen jegliche Form von Extremismus zu positionieren und für die Stärkung demokratischer Institutionen einzutreten». Ecke war von vier Unbekannten beim Aufhängen von Wahlplakaten zusammengeschlagen worden, sodass er operiert werden musste. (Quelle: dp)