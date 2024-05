Transporter erfasst Fußgängerin: 91-Jährige lebensgefährlich verletzt

SAARLOUIS. Wie die Polizei in Saarlouis mitteilt, ereignete sich am heutigen Samstag, 04.05.2024, gegen 08.30 Uhr in Saarlouis in der „Helmut-Kohl-Straße“ ein Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzter Fußgängerin.

Die 91-jährige Fußgängerin aus Saarlouis befand sich auf dem Gehweg in Gehrichtung Innenstadt, als ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Saarbrücken mit seinem Transporter aus der Straße „Vor dem Hornwerk“ auf die „Helmut-Kohl-Straße“ abbiegen wollte. Im Rahmen des Abbiegevorgangs übersah der Fahrzeugführer die die Fahrbahn überquerende Fußgängerin.

Diese wurde durch Zusammenstoßes zu Boden geschleudert und erlitt hierbei u.a. schwere Kopfverletzungen.

Die Fußgängerin wurde durch die umgehend am Einsatzort eintreffenden Rettungskräfte erstversorgt und in der Folge mit dem Rettungshubschrauber in das Winterbergklinikum Saarbrücken gebracht. Nach jetzigem Stand wird der Gesundheitszustand der Fußgängerin seitens der Rettungskräfte als äußerst kritisch beschrieben.

Die „Helmut-Kohl-Straße“ war für die Zeitdauer der Verkehrsunfallaufnahme bis ca. 10:00 Uhr gesperrt, entsprechende verkehrsregelnde Maßnahmen wurden durch die Polizei Saarlouis durchgeführt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Spurensicherungsgutachten angeordnet und anschließend durch ein Sachverständigenbüro durchgeführt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010; Email: [email protected]) in Verbindung zu setzen.