Landkreis Bernkastel-Wittlich radelt für ein gutes Klima – Wie das Stadtradeln funktioniert

BERNKASTEL. Vom 1. bis 21. Juni 2024 sind Kommunalpolitiker und Bürger dazu aufgerufen, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer für ihr Team, ihre Kommune und mehr Radförderung zu sammeln.

Nach 228 Radelnden in 2022 und 668 Radelnden in 2023 soll in diesem Jahr auf jeden Fall die Marke von 1.000 Radelnden im Landkreis Bernkastel-Wittlich geknackt werden. Mit dabei sind in diesem Jahr wieder die Stadt Wittlich sowie die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues, Thalfang am Erbeskopf, Traben-Trarbach und Wittlich-Land.

Radfahrende können während des Aktionszeitraums Alltagswege mit dem Rad zurücklegen und diese online eintragen oder mit der kostenfreien Stadtradeln-App via GPS tracken. Diese werden direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutgeschrieben. Die fahrradaktivsten Teams, engagiertesten Schulklassen und besten Einzelfahrer erhalten attraktive Preise. Auch die Schulen im Landkreis sind dazu aufgerufen, sich an der gleichzeitig stattfindenden Aktion Schulradeln zu beteiligen.

Anmeldungen zum Stadtradeln 2024 sind unter www.stadtradeln.de/landkreis-bernkastel-wittlich oder auf der Unterseite der teilnehmenden Kommunen möglich.

Bei Fragen zum Stadtradeln im Landkreis Bernkastel-Wittlich wenden Interessierte sich bitte an Yvonne Michels, 06571 14-2172 oder Stephan von St. Vith, 06571 14-2316, [email protected].