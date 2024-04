Hochschule Trier: Duales Studium Technische Gebäudeausrüstung und Versorgungstechnik

TRIER. Der ehemals kooperative Studiengang Technische Gebäudeausrüstung und Versorgungstechnik (TGA) der Hochschule Trier ist nun offiziell dual. Die Fachrichtung schafft so optimale Rahmenbedingungen für dual Studierende und Unternehmen (Fachkräftesicherung).

In der ausbildungsintegrierten Variante können Studentinnen und Studenten eine Ausbildung mit einem Studium kombinieren und zwei vollwertig anerkannte Berufsabschlüsse in nur viereinhalb Jahren erreichen. Den Start in das duale Studium macht die Ausbildung im Betrieb mit Besuch der Berufsschule, die mindestens ein Jahr vor Aufnahme des Studiums beginnt. In der praxisintegrierten Variante werden Praxisphasen im Unternehmen absolviert, die erste Praxisphase beginnt sechs bis acht Wochen vor dem Studium. Am Anfang steht also eine intensive Praxisphase im Vordergrund. Zum jeweiligen Wintersemester bewerben sich die dual Studierenden dann an der Hochschule und nehmen ihr Studium auf. Fortan werden die vorlesungsfreien Zeiten sowie das Praxissemester im fünften Semester als weitere Ausbildungszeit genutzt.

Das ausbildungsintegrierte duale Studium TGA ist kombinierbar mit folgenden Ausbildungsberufen:

■ Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin SHK

■ Mechatroniker/Mechatronikerin für Kältetechnik

■ Technischer Systemplaner/Technische Systemplanerin

■ Schornsteinfeger/Schornsteinfegerin

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Jochen Bühler

Studiengangsleiter Technische Gebäudeausrüstung und Versorgungstechnik

E-Mail: buehler(at)hochschule-trier.de

Telefon: +49 651 8103-346

Lena Sato

Mitarbeiterin Gebäude-, Versorgungs und Energietechnik

E-Mail: sato(at)hochschule-trier.de

Telefon: + 49 651 8103- 343(Quelle: Hochschule Trier)