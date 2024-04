Feierliche Vergabe der Deutschlandstipendien der Hochschule Trier

TRIER. 45 Studentinnen und Studenten der Hochschule Trier werden im aktuellen Förderjahr 2023/24 mit dem Deutschlandstipendium ausgezeichnet. Im Rahmen der Vergabefeier am 10. April 2024 erhielten die Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre Urkunden und lernten die Förderer persönlich kennen.

Zunächst eröffnete die Vizepräsidentin der Hochschule Trier, Frau Prof. Dr. Ing. Beate Massa, in der Rolle der Moderatorin die Veranstaltung. Als Hausherr begrüßte der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Trier, Herr Martin Grünen, die Anwesenden am Ort der Feierlichkeit in der Hauptstelle der Sparkasse Trier. Ebenso herzliche Grußworte richteten der Oberbürgermeister der Stadt Trier, Herr Wolfram Leibe, sowie die Präsidentin der Hochschule Trier, Frau Prof. Dr. Dorit Schumann, an die Gäste. Nach der anschließenden Urkundenverleihung wurden die neu entstandenen Kontakte zwischen den Förderern und Geförderten während eines Umtrunks mit Buffet vertieft. Die Veranstaltung wurde musikalisch von dem Jazz Trio „JeansOnJazz“ umrahmt.

Das Deutschlandstipendium wird seit 2011 an der Hochschule Trier vergeben. Eine Besonderheit des Programms ist die Einbeziehung privater Mittelgeber, die eine Hälfte der Stipendienmittel bereitstellen. Der Bund ergänzt entsprechend die zweite Hälfte der Fördersumme. Auf diese Weise werden besonders leistungsstarke und engagierte Studentinnen und Studenten mit 300,00 Euro monatlich für die Dauer von mindestens einem Jahr gefördert.

Im aktuellen Förderjahr 2023/24 werden die Deutschlandstipendien gestiftet durch:

Bitburger Braugruppe GmbH

Carl-Zeiss-Stiftung

Dedalus HealthCare GmbH

Fissler GmbH

Frau Ulrike Jauslin-Simon

Freunde der Hochschule Umwelt-Campus Birkenfeld e.V.

Herbert und Veronika Reh Stiftung

JT International Germany GmbH

Lotto-Rheinland-Pfalz – Stiftung

Mainzer Stadtwerke AG

NATUS GmbH & Co. KG

Nikolaus Koch Stiftung

Rotary Club Idar-Oberstein

Sparkasse Trier

Trierer Hafengesellschaft mbH

Verein Freunde Zonta (Quelle: Hochschule Trier)