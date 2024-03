Nach großangelegter Suchaktion – Vermisstensuche in Rheinland-Pflaz nimmt trauriges Ende

SAULHEIM. Eine Vermisstensuche endet mit einem traurigen Ergebnis. Mit näheren Angaben zu dem Fall im Landkreis Alzey-Worms halten die Beamten sich zunächst zurück.

Eine vermisste Frau ist am Freitag tot in einem Bach in Saulheim (Landkreis Alzey-Worms) gefunden worden. Zuvor hatte es eine großangelegte Suchaktion nach ihr gegeben, wie das Polizeipräsidium Mainz am Freitag mitteilte. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus.

Nähere Angaben zu den genauen Umständen sowie zum Alter der Toten nannte ein Polizeisprecher zunächst nicht. Bereits in der Nacht habe es eine Suche nach der Vermissten gegeben, hieß es in der Mitteilung. Am Freitagmorgen sei diese nochmals intensiviert worden, ehe die Leiche am Vormittag geborgen wurde.

(Quelle: dpa)