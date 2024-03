Jahr der Krisen: Statistisches Landesamt berichtet über Wirtschaftsentwicklung 2023

BAD EMS. Über die Entwicklung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft im von zahlreichen Krisen geprägten vergangenen Jahr wird das Statistische Landesamt an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) berichten.

Präsident Marcel Hürter wird das Bruttoinlandsprodukt 2023 vorstellen, also die Summe aller im Land produzierten Waren und Dienstleistungen, und auch einzelne Branchen in den Blick nehmen – etwa wie es Unternehmen aus dem energieintensiven produzierenden Gewerbe ergangen ist. Weitere Themen sind die Inflation und deren Folgen sowie die Entwicklung am Arbeitsmarkt zwischen Westerwald und Südpfalz. (Quelle: dpa)