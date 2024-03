Eifelkreis: Crash an Kreisverkehr – Unfallverursacher haut einfach ab

PRÜM. Am Dienstag, den 26.3.2024, kam es gegen 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Das Geschehen ereignete sich im Kreisverkehr in der Ritzstraße in Prüm.

Die Fahrerin eines schwarzen Audi A1 befuhr den Kreisverkehr über die Ritzstraße. Ein weiterer, bislang unbekannter PKW befuhr den Kreisverkehr vom Gerberweg aus kommend. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden (Telefon: 06551-9420, Email: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)