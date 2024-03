Heilbäder in RLP optimistisch – Skywalk und Nebelgarten auf dem Kueser Plateau

Der Winter ist vorbei und der Frühling und Sommer lockt Gäste in die Heilbäder und Kurorte in Rheinland-Pfalz. Der Verband ist optimistisch - und hat einige neue Attraktionen zu bieten.

KOBLENZ. Die Heilbäder in Rheinland-Pfalz blicken positiv auf die kommende Saison. «Die Heilbäder und Kurorte in Rheinland-Pfalz blicken zuversichtlich in die Zukunft», teilte der Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz auf Anfrage mit.

«Die Ausgabebereitschaft eines gesundheitsorientierten Gastes liegt generell höher als bei anderen Gästen, das zeigte eine Studie, die vom Verband in Auftrag gegeben wurde.» Der Verband wolle das Angebot für die Gäste und Einwohner weiter ausbauen, sagte Emanuel Letz, Oberbürgermeister von Bad Kreuznach und Vorsitzender der Sektion Heilbäder und Kurorte im Verband. «Die Nachfrage nach Gesundheits- und Entspannungsangeboten ist im Trend und wird weiter steigen.»

Laut Verband gibt es in Rheinland-Pfalz 16 staatlich anerkannte Heilbäder und Kurorte. Dieses Jahr gibt es bei ihnen auch einige neue Angebote.

Ende Mai soll der neugestaltete Kurpark auf dem Kueser Plateau in Bernkastel-Kues an der Mosel eröffnet werden. «Der Kurpark wird zu einem attraktiven Erholungspark mit Skywalk und Senk- und Nebelgarten», teilte der Verband mit. «Die Neuerungen kommen gleichermaßen Gästen, Patienten der Rehabilitationskliniken und der Bevölkerung zugute.»

Ferner haben die traditionsreichen Römer-Thermen im Heilbad Bad Breisig seit Mitte März nach einer Sanierung wieder geöffnet. Das Steigenberger-Hotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler will es im Juni der Therme gleichmachen und ebenfalls wiedereröffnen. Es wurde bei der Flutkatastrophe 2021 stark beschädigt. (Quelle: dpa)