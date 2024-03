Messer-Gewalt in Asyleinrichtung: Vier Mitarbeiter von Sicherheitsdienst verletzt

SPEYER. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montag in einer Asylaufnahmeeinrichtung in der Spaldinger Straße in Speyer hat die Polizei Speyer am

Nach erstem Kenntnisstand geriet ein 31-jähriger Bewohner mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes in Streit. In der Folge verletzte er vier Mitarbeiter im Alter von 24 bis 44 Jahren mit einem Küchenmesser. Der 44-Jährige, welcher im Kopfbereich verletzt wurde, musste zur ärztlichen Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Als Haftgründe wurden Wiederholungsgefahr und Fluchtgefahr angenommen. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu den konkreten Hintergründen und Motiven der Tat dauern an. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)