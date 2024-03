Eifelkreis: Fahrer schläft am Steuer ein – LKW kracht gegen Notfallsäule und Schutzplanke

PRÜM. Am Mittwoch, den 20.3.2024, ereignete sich in den frühen Morgenstunden gegen 3.00 Uhr auf der BAB 60 an der Anschlussstelle Prüm ein Verkehrsunfall. Es besteht der Verdacht, dass der LKW-Fahrer, welcher in Fahrtrichtung Belgien unterwegs war, während der Fahrt eingeschlafen ist.

Das Fahrzeug kollidierte zunächst links neben der Fahrbahn mit Warnbaken und anschließend mit der Schutzplanke rechtsseitig. Im weiteren Verlauf stieß der LKW frontal gegen eine Notfallsäule, welche infolge des Zusammenstoßes aus dem Boden gerissen wurde. Das Fahrzeug stieß nochmals gegen die rechtsseitige Schutzplanke und kam nicht mehr fahrbereit zum Stehen.

Der LKW musste schließlich abgeschleppt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)