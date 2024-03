Osterferien starten in 11 Bundesländern: Staus in Rheinland-Pfalz erwartet

MAINZ. Der ADAC rechnet angesichts des Beginns der Osterferien in elf Bundesländern an diesem Freitag mit spürbar mehr Verkehr und Staus in Richtung Süden. «Die Spitzenzeiten liegen am Freitag von 13.00 bis 19.00 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 20.00 Uhr», teilte der Automobilclub mit.

Besonders verkehrsreiche Strecken in Rheinland-Pfalz sind die Autobahn 3 Oberhausen-Frankfurt, die A5 Frankfurt-Karlsruhe sowie die A61 Mönchengladbach-Koblenz-Ludwigshafen. «Wir empfehlen, am frühen Morgen, späten Abend oder zu einem anderen Termin zu fahren», sagte ein Sprecher des ADAC Mittelrhein.

Wenn sich auf der Autobahn ein Stau bilde, solle je nach Fahrspur nach links oder rechts gefahren werden, um eine Rettungsgasse zu bilden. Von der Autobahn abzufahren, um einem Stau auszuweichen, sei nur bei einer Länge ab zehn Kilometern oder einer Vollsperrung sinnvoll. «Die Ausweichstrecken sind in der Regel schnell überlastet», so der Sprecher.

Auch am Frankfurter Flughafen wird mit viel Betrieb gerechnet. Passagiere mit Reisegepäck sollten mindestens zweieinhalb Stunden und Gäste mit Handgepäck zwei Stunden vor dem Abflug im Terminal sein, empfahl der Flughafenbetreiber Fraport. «Laut einer ersten Abschätzung rechnen wir am Wochenende täglich mit 170.000 bis 180.000 Passagieren, am Freitag können es 150.000 bis 180.000 sein», sagte eine Unternehmenssprecherin.

Die Osterferien beginnen am Freitag außer in Rheinland-Pfalz auch in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie im Saarland. Hamburg, Bremen und Niedersachsen sind schon in den Ferien. (Quelle: dpa)