B41: Kinder schmeißen Slush-Eis von Brücke auf Windschutzscheibe von PKW

IDAR-OBERSTEIN. Am 17.3.2024, gegen 16.30 Uhr, wurde ein Pkw, welcher die B41 aus Richtung Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Kirn befuhr, an der Fußgängerbrücke auf Höhe des Stadtteils Nahbollenbach mit Slush-Eis beworfen.

Bei den Verantwortlichen soll es sich um drei Kinder gehandelt haben, welche das Eis von der Brücke auf die Windschutzscheibe des vorbeifahrenden PKWs geworfen haben. Durch einen glücklichen Umstand konnte der Fahrzeugführer den PKW unter Kontrolle halten und kam mit einem Schrecken davon.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu den Verursachern oder dem Sachverhalt selbst an der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)