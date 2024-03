Brennende Mikrowelle setzt Wohnung in Brand: Feuerwehr rettet drei Katzen

FRANKENTHAL. Drei Katzen sind bei einem Wohnungsbrand in Frankenthal (Pfalz) gerettet worden. In der Wohnung befanden sich keine Menschen, niemand wurde bei dem Feuer am Mittwoch verletzt, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte.

Die Ursache war demnach eine brennende Mikrowelle im ersten Stock des Hauses. Die Einsatzkräfte retteten die drei Katzen aus der verrauchten Wohnung und löschten das Feuer. Warum die Mikrowelle in Brand geraten war, war zunächst unklar. Noch während des Einsatzes trafen die Wohnungsbesitzer ein, denen ihre Haustiere übergeben wurden. Nach der Belüftung konnten die Bewohner in die Wohnung zurückkehren. (Quelle: dpa)