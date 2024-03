Engagiert für die Region: Sparkasse Trier stabil und fit für die Zukunft – starkes Jahresergebnis 2023

TRIER. Die Sparkasse Trier schließt auch das Jahr 2023 mit einem starken Ergebnis ab. So erwirtschaftete das regionale Kreditinstitut einen Bilanzgewinn von 7,5 Millionen Euro. Die Bilanzsumme per 31.12.2023 betrug 5,22 Milliarden Euro und liegt damit zum vierten Mal in Folge über 5 Milliarden Euro. Mit rund 25 Millionen Euro Steuern für 2023 bleibt die Sparkasse Trier ein wichtiger Steuerzahler in der Region und konnte zudem in 2023 3 Millionen Euro an ihre Träger, die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg, ausschütten.

„Die Sparkasse Trier ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region. Wir freuen uns über das starke Jahresergebnis, hinter dem eine Menge Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steckt“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Dr. Peter Späth.

Sparkasse Trier mit Abstand Marktführer

2023 konnte die Sparkasse Trier die Anzahl der Privatkonten und Geschäftsgirokonten erneut steigern. Es waren Ende 2023 insgesamt rund 128 250 Privatgirokonten und rund 13 600 Geschäftsgirokonten. Damit führt die Sparkasse Trier die Hälfte aller Girokonten für Privatkunden und mehr als 50 % aller Geschäftsgirokonten im Geschäftsgebiet. Die Kundinnen und Kunden gaben der Sparkasse Trier erneut sehr gute Noten bei der Kundenzufriedenheit. Zum Beispiel würden 96 % die Beratung weiterempfehlen.

Wohnungsbaugeschäft: Trendwende in Aussicht?

Im Wohnungsbau-Neugeschäft 2023 inklusive Modernisierungsdarlehen betrug das Volumen der Immobilienfinanzierung der

Sparkasse Trier 299 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zu den Vorjahren ein rückläufiger Wert. Seit dem 4. Quartal 2023 ist allerdings wieder ein Wachstum sichtbar. Dr. Peter Späth: „Wir gehen davon aus, dass sich die Nachfrage in 2024 stabilisieren wird und sich der Wohnungsbau wieder erholt. Der Bedarf an Wohnraum ist weiterhin gegeben. Gleichzeitig ist die energieeffiziente Modernisierung ein wichtiges Thema.“ Nachhaltigkeit hoch im Kurs. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Martin Grünen: „Nachhaltige Anlagemöglichkeiten sind gefragt: 97 % unserer Kundinnen und Kunden können sich Geldanlagen in nachhaltigen Produkten vorstellen, zwei von drei Wertpapieraufträge werden in Anlagen mit Nachhaltigkeitsmerkmalen investiert.“

Sparkasse Trier will bis 2035 klimaneutral werden – grüner Strom für die Region und die Sparkasse Trier

Aber nicht nur Kundenanlagen und nachhaltige Kredite sind gefragt. Die Sparkasse Trier ist im Jahr 2023 Beteiligungen in zwei wesentliche Projekte von erneuerbaren Energien eingegangen: Zum einen ist das der Windpark Bescheid-Süd, zum anderen der Solarpark in Trier-Biewer. „Zukünftig wird voraussichtlich über 75 % des gesamten Strombedarfs der Sparkasse Trier aus dem Solarpark in Biewer gedeckt. Unser Ziel, bis 2035 CO2-neutral zu werden, rückt in greifbare Nähe. Wir helfen nicht nur der Gesellschaft und unserer Region bei der Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft, sondern gehen beim Thema Nachhaltigkeit voraus“, sagt Grünen.

Sicherheit der Bargeldversorgung und Kundennähe

Die Sparkasse Trier verfügt mit 35 Filialen, davon 6 Beratungs-Centern das mit Abstand dichteste Filialnetz in der Region. Hinzu kommen über 80 Geldautomaten. Vorstandsmitglied André Polrolniczak: „Für uns ist es keine Option an der Sicherheit zu sparen. Insgesamt werden wir rund 3 Millionen Euro in den Schutz aller Standorte und damit in die Sicherung der Bargeldversorgung investieren. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen kommen wir gut voran. Bei der großen Anzahl unserer SB-Standorte bedeutet, dass etwa 600 Einzelmaßnahmen umzusetzen sind. Ein großer Teil dieser Maßnahmen ist bereits erfolgreich umgesetzt.“

Im vergangenen Jahr hat die Sparkasse Trier die Auszeichnung als „beste Bank“ vor Ort erhalten. Dies spiegelt sich unter anderem in der sehr guten Beratung und dem digitalen Angebot wider, wie beispielsweise der Sparkassen-App, die regelmäßig als beste Banking-App ausgezeichnet wird. Sparkasse Trier investiert in zukunftsfähige Arbeitsformen und in den Nachwuchs – ein attraktiver Arbeitgeber Ende 2023 betrug die Belegschaft der Sparkasse Trier rund 700 Mitarbeitende. Rund 40 % nehmen das Angebot der zeitlichen Flexibilität wahr und arbeiten in Teilzeit. Ebenfalls rund 40 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten täglich mobil.

Als einer der größten und stabilsten Arbeitgeber der Region übernimmt die Sparkasse Trier Verantwortung als Ausbildungsbetrieb. Auch 2024 will die Sparkasse 25 Ausbildungsplätze besetzen. „Wir nehmen gerne noch Bewerbungen für unsere Ausbildungsplätze zum Start im Sommer an. Bewerben Sie sich, es lohnt sich“, verspricht Dr. Peter Späth.

Sozialen Zusammenhalt in der Region stärken

Die Sparkasse Trier ist weiterhin ein großer Förderer des sozialen, kulturellen, sportlichen sowie des umwelt- und bildungspolitischen Miteinanders in der Region. Auf der Förderplattform der Sparkasse Trier www.gemeinsambewirken.de können gemeinnützige Organisation aus der Region fortlaufend Projekte einreichen. 2023 unterstützte die Sparkasse Trier regionale Projekte und Vereine mit rund 1,7 Millionen Euro.