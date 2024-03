PKW überschlägt sich: Suff-Fahrer landet in Luxemburg im Straßengraben

USELDANGE. Am heutigen Sonntag fiel einer Streife der Police Grand-Ducale gegen 3.30 Uhr ein Auto auf, welches in Useldange verhältnismäßig schnell in Richtung Schandel davonfuhr. Die Beamten beschlossen dem Auto zu folgen.

Sie bemerkten, dass der Fahrer im Ortseingang von Schandel keineswegs abbremste, sondern noch zusätzlich beschleunigte. Als das Auto dann in Schandel nach Reimberg abbog, verlor der Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und stieß linksseitig an besagter Kreuzung gegen einen Straßenbau.

Dabei überschlug sich das Fahrzeug und das Auto kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Es stellte sich heraus dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. (Quelle: Police Grand-Ducale)