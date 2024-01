Mehr im Geldbeutel – Beschäftigte privater Sicherheitsdienste bekommen mehr Geld

SAARBRÜCKEN/MAINZ. Die Beschäftigten bei privaten Sicherheitskräften in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bekommen mehr Geld. Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag verständigt.

Der Vertrag sieht in diesem Jahr Erhöhungen zwischen 6,9 und 7,5 Prozent sowie in einer Lohngruppe um 10,75 Prozent vor, wie der Verband am Montag mitteilte. Für das nächste Jahr ist eine weitere Erhöhung um etwa 5 Prozent geplant.

Den höheren Zuwachs erhalten Sicherheitsleute mit Dienstwaffe an militärischen Objekten nicht-deutscher NATO-Streitkräfte. Auszubildende bekommen in diesem und im kommenden Jahr schrittweise jeweils 100 Euro mehr. In beiden Bundesländern seien insgesamt rund 6.500 Menschen in der Branche beschäftigt.

(dpa)