Bau der neuen Feuerwache: Sperrungen und Parkverbote – So ändert sich der Verkehr an den Kaiserthermen

TRIER. Wie die Stadt Trier mitteilt, kommt es wegen erster vorbereitender Maßnahmen für den Bau der neuen Feuerwache wird voraussichtlich ab Mittwoch, 31. Januar, die Straße „An den Kaiserthermen“ entlang der Baustelle zu einer halbseitigen Sperrung.

Demnach wird die Straße in Fahrtrichtung Südallee ab dem Anwesen An den Kaiserthermen 5 zur Einbahnstraße. In Gegenrichtung gilt aus Richtung Südallee ebenfalls ein Durchfahrverbot für den allgemeinen Verkehr, ausgenommen sind Schulbusse, die das Schwimmbad anfahren und LKW-Anlieferungsverkehr. Die Parkplätze entlang des Baugrundstücks am ehemaligen Polizeipräsidium entfallen.

Auf der anderen Straßenseite entlang des Bades an den Kaiserthermen gilt ein absolutes Halteverbot, ausgenommen davon sind Schulbusse.

(Quelle: Stadt Trier)