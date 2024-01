Bundespolizei im Einsatz – Verwirrte Frau im Gleisbereich zwischen Hauptbahnhof und Trier-Süd

TRIER. Am gestrigen Sonntagnachmittag, 28. Januar, kam es zu einem Einsatz der Bundespolizei Trier zwischen dem Hauptbahnhof Trier und dem Bahnhof Trier-Süd. Nach einem telefonischen Zeugenhinweis, eine 42-jährige, psychisch labile Frau in Gewahrsam.

Nach einem telefonischen Zeugenhinweis befand sich die Frau im Gleisbereich, jedoch war eine Kommunikation vor Ort nicht möglich. In der Dienststelle reagierte die in Trier wohnhafte Frau ebenfalls nicht auf Ansprachen und machte wirre Äußerungen. Nach Feststellung der Personalien erfolgte die Einlieferung in die psychiatrische Abteilung des Mutterhauses Trier.

Aufgrund des Vorfalls kam es zu einer 20-minütigen Gleissperrung und einer kurzen Standzeit eines Güterzuges.