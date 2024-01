Kinderansprecher im Saarland: 6-Jährige auf Schulweg belästigt

HEUSWEILER. Am 10.1.2024, gegen 7.05 Uhr, befand sich ein sechsjähriges Mädchen am Verkehrskreisel der Friedrichstraße/Saarbrücker Straße/Illinger Straße in Heusweiler. Dort wurde sie von einer ihr unbekannten, männlichen Person angesprochen und gefragt, ob sie den Mann begleiten wolle.

Das Mädchen reagierte richtig und rannte unverzüglich zur nahe gelegenen Schule.

Die männliche Person wurde wie folgt beschrieben:

– vollständig dunkle Kleidung

– aufgesetzte Kapuze

– Gesicht bedeckt/vermummt

– ausländischer Dialekt

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer: 06898/2020 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)