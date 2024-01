++ Update: Großdemo der Landwirte in Trier – Konvois auf dem Weg zum Alleenring ++

TRIER. Anlässlich der heutigen Großdemonstration von Landwirten und Winzern in Trier gegen die Kürzungspläne der Ampel laufen auf dem auf dem Viehmarkt bereits die Vorbereitungen für die Kundgebung, wie die Stadt Trier in den sozialen Medien mitteilt.

Die Kundgebung auf dem Viehmarkt soll um 13.00 Uhr beginnen. Aktuell fahren die Demonstranten von ihren Versammlungspunkten los Richtung Alleenring.

In Olewig und Kürenz sind die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren besetzt. Zusätzlich sind dort Einheiten der Berufsfeuerwehr (Krankenwagen, Rettungswagen, Drehleiter) stationiert.

Die Polizei Trier teilt in den sozialen Medien mit, dass häufig die Frage gestellt wird, ob Demonstrationsteilnehmer mit grünen Kennzeichen teilnehmen dürfen oder es sich um eine “zweckfremde Benutzung” und ein Steuervergehen handele.

Dies sei nicht der Falll, da das Grundrecht des Art. 8 GG explizit zum heutigen Thema überwiegt und die Teilnahme an angemeldeten Demos zulässt. (Quellen: Stadt Trier via X, Polizei Trier via X)