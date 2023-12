Nach Interimsbetrieb durch Flutschäden – Sparkasse Trier weiht feierlich die neue Filiale in Kordel ein

KORDEL. Die Sparkasse Trier hat am 8. Dezember 2023 ihre neue Filiale in Kordel offiziell eingeweiht. Die Filiale in Kordel wurde im November 2023 am bekannten Standort nach Sanierung und Modernisierung wiedereröffnet. Nach der schrecklichen Flutkatastrophe im Sommer 2021 war ein Interimsbetrieb eingerichtet worden.

Der Vorsitzende des Vorstandes Dr. Peter Späth: „Unsere Filialen sind ein wesentlicher Faktor für die Zukunft. Wir haben rund 700.000 EUR für unsere Kundinnen und Kunden in unsere Filiale in Kordel investiert und einen modernen, attraktiven Standort geschaffen. Als Sparkasse ist es uns wichtig, ein starker Partner für die Menschen in der Region und nahe bei unseren Kundinnen und Kunden zu sein – sowohl online über die Internetfiliale, unsere mehrfach als beste ausgezeichnete Banking-App, Videoberatung oder in der Filiale. Die nachhaltige Erfüllung des öffentlichen Auftrages und unserer Aufgaben für die Menschen in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg steht dabei im Vordergrund. Zum Beispiel mit der finanziellen Förderung von 1,8 Mio. EUR für fast 900 Maßnahmen und Projekte im Jahr 2022 für Kultur, Wissenschaft, Jugend und gemeinnützige Vereine.“

Landrat Stefan Metzdorf betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit der Sparkasse für die Infrastruktur vor Ort und, dass die Sparkasse mit 35 Filialen in der Fläche präsent ist.

Mit 35 mitarbeiterbesetzten Filialstandorten, davon 6 Beratungs-Centern, und insgesamt 83 Gelautomaten an 71 Standorten, verfügt die Sparkasse Trier nach wie vor über das dichteste Versorgungsnetz im Landkreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier.

Pfarrer Mario Kaufmann von der Pfarrei Sankt Hildegard Trierer Land segnete die Filiale in würdevoller Weise ein.

Filialleiterin Elke Winkelmann stellte heraus, dass die Attraktivität der neuen Filiale sowohl für die Kundinnen und Kunden wie auch für das Filialteam eine neue Qualität darstellt.